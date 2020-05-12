جابر : استعادة الثقة هو الشرط الاساس

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قال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: لا شك انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر مهم، ولكن اعتقد انه من الضروري والملح أن نعكس صورة معاكسة تماماً عن تلك الصوَر التي كانت سائدة في الماضي، صورة فيها إنجازات، وهنا واجب الحكومة بالشروع في الخطوات الاصلاحية الملموسة وتعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والطيران والاتصالات ومجلس ادارة كهرباء لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكل التعيينات الضرورية.

واكد جابر انّ استعادة الثقة هو الشرط الاساس، ثقة اللبنانيين وكذلك ثقة المجتمع الدولي، وقال: الحل الوحيد امام لبنان هو إثبات مصداقيته، فمصداقيته بالارض، ولا ثقة خارجية به. الشرط الاول هو إثبات هذه المصداقية بالافعال والانجازات التي تخدم مصالح اللبنانيين.