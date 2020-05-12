عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 أيار 2020

الأخبار: كورونا يتمدّد: لا مناطق آمنة
عفو خاص عن 300 موقوف قريباً
حزب الله يقرّ بـ«خطيئة عدم التدقيق في الوضع النقدي» بعد 2005
الديار: «كباش» سياسي عشية مفاوضات صعبة مع «الصندوق»ومذكرات غيابية في ملف الفيول
هجوم عنيف من فرنجية على العهد «والتيار» ...» «بعبدا» :تزوير لا يستحق الرد
اجراءات مشددة لمنع «كورونا» من «الانتشار»: اقفال البلاد لاربعة ايام؟
نداء الوطن: مجلس الوزراء اليوم: إقفال تام لـ 48 ساعة
فرنجية مرشح الروس للرئاسة!
البناء: اجتماعان لمجلس الدفاع والحكومة لعودة إجراءات الحظر بعد المخاوف من تفشّي كورونا / مكتّف موقوف بملف الدولار… وصيغة بين الصرافين ومصرف لبنان والاقتصاد للاستيراد / سجال ناريّ بين بعبدا وبنشعي في عناوين النفط والفساد… ومثول حليس أمام القضاء /
النهار: حرب بنشعي - بعبدا هل تهدد الائتلاف الحكومي؟
الجمهورية: فرنجية يقطع نهائيا مع عون
اللواء: فرنجية يقصم ظهر العهد .. ويخيّر باسيل بين الحرب والسلم!
إقفال شامل يسبق «ألفية الكورونا».. والمفاوضات مع الصندوق تصطدم بترتيب الأولويات
the daily star: 14 new cases as lockdown easing enters 3rd phase
l'orient le jour: Le gouvernement pourrait décréter un confinement total de 72 heures ce week-end