عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 أيار 2020

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الأخبار: كورونا يتمدّد: لا مناطق آمنة

عفو خاص عن 300 موقوف قريباً

حزب الله يقرّ بـ«خطيئة عدم التدقيق في الوضع النقدي» بعد 2005





الديار: «كباش» سياسي عشية مفاوضات صعبة مع «الصندوق»ومذكرات غيابية في ملف الفيول

هجوم عنيف من فرنجية على العهد «والتيار» ...» «بعبدا» :تزوير لا يستحق الرد

اجراءات مشددة لمنع «كورونا» من «الانتشار»: اقفال البلاد لاربعة ايام؟





نداء الوطن: مجلس الوزراء اليوم: إقفال تام لـ 48 ساعة

فرنجية مرشح الروس للرئاسة!

البناء: اجتماعان لمجلس الدفاع والحكومة لعودة إجراءات الحظر بعد المخاوف من تفشّي كورونا / مكتّف موقوف بملف الدولار… وصيغة بين الصرافين ومصرف لبنان والاقتصاد للاستيراد / سجال ناريّ بين بعبدا وبنشعي في عناوين النفط والفساد… ومثول حليس أمام القضاء /



النهار: حرب بنشعي - بعبدا هل تهدد الائتلاف الحكومي؟





الجمهورية: فرنجية يقطع نهائيا مع عون

اللواء: فرنجية يقصم ظهر العهد .. ويخيّر باسيل بين الحرب والسلم!

إقفال شامل يسبق «ألفية الكورونا».. والمفاوضات مع الصندوق تصطدم بترتيب الأولويات





the daily star: 14 new cases as lockdown easing enters 3rd phase



l'orient le jour: Le gouvernement pourrait décréter un confinement total de 72 heures ce week-end