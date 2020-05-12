أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 أيار 2020

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اللواء: أسرار

همس

تتركز، حسب مصدر دبلوماسي، مهمة وزير خارجية دولة كبرى في المنطقة بترتيب توازنات في الخليج وشمال أفريقيا!



غمز

يُبدي نائب بارز استغرابه لعدم شمول التوقيفات، في لعبة تصاعد سعر صرف الدولار، مصرفيين ومدراء مصارف معروفين؟



لغز

سادت أجواء بلبلة ليلاً، لدى موظفي القطاع العام عن اتجاه لتحويل نصف راتب للموظفين عن شهر أيار الحالي قبل عيد الفطر السعيد..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أمنية إن الجماعات التي تتحرك تحت عنوان دعم رجل الأعمال بهاء الحريري تتركز في شمال لبنان وأبرزها كان ضمن مجموعات شاركت في الحراك، خصوصاً في مواجهة قوى الأمن والجيش في بيروت وطرابلس وتاريخها يشير لعلاقات مع جماعات متطرفة ومع مؤسسات تركية وقطرية. وتساءلت عما إذا كان بمستطاع بهاء الحريري تحمل تبعات ذلك في علاقته بالخليج.

كواليس

قالت مصادر خليجية إن النيات الأميركية بإعادة التموضع وتخفيف الحضور العسكري في المنطقة تبدو جدية وإن إيجاد تفاهمات خليجية إيرانية موضع تشجيع غربي، خصوصاً إذا نجحت مساعي التوصل لمسار تهدئة في اليمن يفتح الباب لتسوية سياسية تشكل فرصة فك اشتباك خليجي إيراني تمهيداً لفتح قنوات التواصل الفعليّة.

نداء الوطن: خفايا

أفيد أنّ مصرف لبنان يستعد لإطلاق "المنصة الالكترونية" قريباً في سبيل إصدار سعر يومي موحّد لصرف الدولار.

استغربت أوساط نيابية تأخر رئاسة الجمهورية في توقيع قانون "تعليق المهل القانونية" رغم أهميته وحاجة الناس إليه في هذه الظروف الصعبة.

لوحظ أنّ دوائر وزارة الخارجية تعاطت بكثير من التكتّم إزاء المراجعات الإعلامية التي وردتها للاستفسار عن مجريات "الخلوة المطوّلة" بين الوزير ناصيف حتي والسفيرة الأميركية.