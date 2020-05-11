حالتي كورونا في مجدليا - عاليه!

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أعلنت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أن "بناءً على نتائج الفحوصات المخبرية تبين أن هناك حالتين مصابتان لغاية الآن بفيروس كورونا في بلدة مجدليا وعليه، ستتخذ خلية الأزمة في وكالة داخلية الغرب بالتعاون مع خلية الازمة في مجدليا والبلدية ووزارة الصحة وطبابة القضاء في عاليه كافة تدابير الحماية لتطويق انتشار الوباء وحفظ السلامة العامة في البلدة".

وشددت على أن "ما جرى في بلدة مجدليا يؤكد ما حذر منه رئيس الحزب وليد جنبلاط لناحية عدم التهاون في تطبيق اجراءات الحجر وكل تدابير الحماية والوقاية من الوباء".

ودعت "اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار وكل بلديات الغرب والشحار وجميع الأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات المعنية الى ضرورة التشدد في تطبيق اجراءات التعبئة العامة، سيما ان ما جرى في بلدة مجدليا يجب ان يشكل جرس انذار يستدعي اتخاذ اعلى درجات الالتزام بقواعد وشروط الوقاية والحماية".

وتوجهت بالشكر الى "طبابة القضاء في عاليه والصليب الاحمر والدفاع المدني وكذلك اتحاد البلديات والبلديات في منطقة الغرب على تعاونهم وجهدهم في التصدي للوباء، مع التأكيد ان خلية الازمة في وكالة داخلية الغرب ستكون يدا واحدة مع كافة المعنيين في مكافحة الوباء وهي لن توفر دعما ومساعدة على هذا الصعيد.