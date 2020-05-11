مستشفى الحريري الحكومي: ٧ نتائج ايجابية!

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19.





- أجرى المستشفى 281 فحصا مخبريا، جاءت 7 نتائج إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.



- بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 25 إصابة.





- تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.





- لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 160 حالة شفاء.





- إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة.





لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.





