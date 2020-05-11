نقابة المحامين: فحوصات ال PCR للمحامين الذين ترددوا للمحكمة العسكرية صدرت.. وهذه هي النتيجة!

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أعلنت نقابة المحامين في بيروت، في بيان، أن “69 زميلة وزميل ممن ترددوا في الاسبوع الفائت إلى المحكمة العسكرية في بيروت، قد خضعوا يوم أمس وصباح هذا اليوم الى فحص الكورونا في مستشفى مار جاورجيوس – الاشرفية، واتت النتائج جميعها سلبية”، مشيرة الى أن “بعض الزملاء خضع في مستشفيات أخرى إلى الفحص نفسه والتي ستصدر نتائجه يوم غد وبناء عليه يطلب من جميع الزميلات والزملاء الذين ترددوا في الاسبوع الفائت إلى المحكمة العسكرية في بيروت حجر أنفسهم لمدة ١٤ يوماً”.

ولفتت النقابة الى “اقفال مبانيها ودورها صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 12-5-2020 بهدف استكمال أعمال التعقيم، والوضع الاستثنائي والصعب الذي يطل مجددا بعدد مرتفع من الإصابات يحتم على الزميلات والزملاء الالتزام الكلي بالتدابير الوقائية المشددة وفي هذا الصدد تعود وتذكر النقابة بضرورة الامتناع عن الحضور الى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية الا للضرورة القصوى، ووجوب وضع الكمامة لاي شخص في النقابة، كما واعتماد مسافة السلامة ما بين الاشخاص، وعدم تواجد اكثر من شخصين داخل اي مكتب، والتزام جميع المستخدمين في النقابة بتدابير الوقاية والزام اي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته بالتدابير الوقائية ولا قبول لأي استثناء بهذا الموضوع تحت اي مبرر او سبب”.