living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة المحامين: فحوصات ال PCR للمحامين الذين ترددوا للمحكمة العسكرية صدرت.. وهذه هي النتيجة!

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت نقابة المحامين في بيروت، في بيان، أن “69 زميلة وزميل ممن ترددوا في الاسبوع الفائت إلى المحكمة العسكرية في بيروت، قد خضعوا يوم أمس وصباح هذا اليوم الى فحص الكورونا في مستشفى مار جاورجيوس – الاشرفية، واتت النتائج جميعها سلبية”، مشيرة الى أن “بعض الزملاء خضع في مستشفيات أخرى إلى الفحص نفسه والتي ستصدر نتائجه يوم غد وبناء عليه يطلب من جميع الزميلات والزملاء الذين ترددوا في الاسبوع الفائت إلى المحكمة العسكرية في بيروت حجر أنفسهم لمدة ١٤ يوماً”.
ولفتت النقابة الى “اقفال مبانيها ودورها صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 12-5-2020 بهدف استكمال أعمال التعقيم، والوضع الاستثنائي والصعب الذي يطل مجددا بعدد مرتفع من الإصابات يحتم على الزميلات والزملاء الالتزام الكلي بالتدابير الوقائية المشددة وفي هذا الصدد تعود وتذكر النقابة بضرورة الامتناع عن الحضور الى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية الا للضرورة القصوى، ووجوب وضع الكمامة لاي شخص في النقابة، كما واعتماد مسافة السلامة ما بين الاشخاص، وعدم تواجد اكثر من شخصين داخل اي مكتب، والتزام جميع المستخدمين في النقابة بتدابير الوقاية والزام اي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته بالتدابير الوقائية ولا قبول لأي استثناء بهذا الموضوع تحت اي مبرر او سبب”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout