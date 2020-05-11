living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعميم من مدير الجمارك لمكافحة تهريب المازوت وحماية المستهلك اللبناني

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المدير العام للجمارك بدري ضاهرالتعميم الآتي: "بعد أن كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن تهريب كميات من المازوت إلى سوريا، وفي ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصا من المديرية العامة للجمارك التي تعمل على مكافحة التهريب بشكل كبير بالرغم من الإمكانيات الضئيلة، وفي سبيل حماية المستهلك اللبناني، لذلك، وعملا بقانون الجمارك، قررنا ما يلي: 

1- الطلب إلى الشركات المستوردة والموزعين، ولدى نقل الوقود من المستودعات الجمركية، الإلتزام بخط السير التالي: 
- الكحالة - ضهر البيدر بإتجاه البقاع. 
- بيروت - طرابلس - بإتجاه الشمال. 
وعلى أن يُذكر في سندات النقل التي تعطيها الجمارك، المقصد والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل على أن لا يتجاوز الثلاث ساعات وعدم جواز النقل ليلاً، بالإضافة إلى كافة المعلومات عن الشاحنة والبضاعة. 

2- على مالكي ومستثمري محطات الوقود مسك قيود تتضمن كميات الوقود المستلمة والمفرغة في خزاناتها وتسجيل كل جهة تقوم بشراء كمية تتجاوز أربعماية (400 ليتر). 

إنّ أي مخالفة لما جاء أعلاه يُعتبر قرينة على وجود مخالفة تصدير بطريق التهريب وتعرض مرتكبها للملاحقات الجمركية وفقا لقانون الجمارك. 

يعمل بهذا التدبير إعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout