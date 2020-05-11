وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور توضح أعداد المصابين في القضاء!

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال في بيان، أنه "تم تسجيل حالة واحدة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، وأن كل الفحوص المخبرية للحالات التي كانت قيد المتابعة جاءت نتائجها سلبية".



وأشارت إلى أن "عدد المصابين في القضاء ما زال 27 مصابا، موزعين على الشكل الآتي: 23 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، وحالة واحدة محلية وتماثل 5 من هذه الحالات الى الشفاء بشكل تام، من بينها الحالة المحلية".



ولفتت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني تقوم بزيارات تفقدية لمتابعة المحجورين والإطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية أثناء حجرهم والتشديد على ضرورة الحجر وإلزاميته ومنع الاختلاط تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية".





وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



وختمت: "بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل. كما نلفت انتباه المواطنين بأخذ العلم بحظر التجول يوميا من السابعة مساء لغاية الخامسة صباحا تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل القوى الأمنية".