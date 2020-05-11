بالفيديو: هذا هو موعد انخفاض أسعار السلع... وزير الاقتصاد يكشف: الدولار سيكون سعره مقبولاً

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أكد وزير الاقتصاد راوول نعمة ان أسعار السلع الغذائية الاساسية ستنخفض في غضون 3 اسابيع، لأنه سيتمّ تحديد كلفة السلع، والعمل وفق آلية معينة بالتنسيق مع البنك المركزي، لتأمين الدولار بكلفة أقل، ليتمكن المواطن بالتالي من شرائها بكلفة أقل.

وأشار نعمة في حديث مباشر له مع الزميلة راشيل كرم عبر "استغرام" ضمن برنامجها 2021 الى ان الوزارة "تعمل حاليا على تحضير لائحة السلع الغذائية الأساسية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والزراعة، وعندما تصبح اللائحة جاهزة، سنذهب الى مصرف لبنان ونعمل معه على تأمين دولارات للتجار بسعر خاص، قد يكون 3000 او 3500 ل.ل.”

وأوضح أن المواطن سيستفيد من هذا الأمر على صعيدين:

الأول: السلع ستكون متوفرة دائما ولن تنقطع .

الثاني: سعر الصرف لن يكون بسعر السوق لكنه لن يكون 1500 ل.ل. أيضاً، بل سيكون بسعر مقبول، لافتاً إلى ان الوزارة لن تساعد على استيراد سلع موجودة أو مزروعة في لبنان.