living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصروفو المستقبل: لن نستكين حتى دفع مستحقاتنا

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن الموظفون المصروفون من جريدة "المستقبل" في بيان، انهم "تظاهروا اليوم، سلميا أمام مكتب وليد السبع أعين، المسؤول المالي للرئيس سعد الحريري، مالك جريدة وتلفزيون "المستقبل"، للمطالبة بدفع مستحقاتهم التي توقف دفعها لهم وفقا للاتفاق الذي توصلوا إليه منذ حوالي السنة مع السبع أعين ومحامي "الشركة العربية المتحدة للصحافة" وليد النقيب ووزارة العمل بمبادرة من وزير العمل آنذاك المحامي كميل أبو سليمان الذي رعى الاتفاق شخصيا مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونقيب المحررين جوزف القصيفي، وقضى الاتفاق بتقسيط المستحقات على عشرين دفعة شهرية، وقبضوا منها تسع دفعات، ولكن الدفع توقف منذ ثلاثة أشهر من دون أي مسوغات قانونية وفي ظل تهرب متواصل من الإجابة عن أي تساؤلات أو حتى الرد على اتصالات المصروفين للسؤال عما يجري".


اضاف البيان: "التقى وفد من المصروفين السبع أعين في مكتبه في الجيفينور في بيروت وطلبوا منه تفسيرا لما يجري من نقض للاتفاق، وبعد حوالي نصف ساعة من الأخذ والرد كانت المفاجأة بأن السبع أعين تنصل من تطبيق أي اتفاق حتى أنه أبلغهم بأنهم لن يدفعوا أي قرش بعد اليوم وأن الرئيس سعد الحريري لا يملك سوى 20 بالمئة من الجريدة وقد دفع أكثر مما عليه "واذهبوا وطالبوا إخوته الباقين بدفع الباقي"، كما انكر أن يكون هو مسؤولا عن أي شيء، وأن لا علاقة له بما يجري، وقد نقل المجتمعون لزملائهم المنتظرين في الساحة ما جرى، وذهلوا جميعا من موقف السبع أعين وتنصله من الاتفاق وتهربه من تحمل المسؤولية، ولا سيما أنه كان ولا يزال صاحب الحل والربط في قضيتهم وفي كل المسائل المالية التابعة للرئيس سعد الحريري. وعلى ضوء ذلك قرر المصروفون التحرك على الأرض في الأيام المقبلة وبشكل مكثف، وأكدوا أنهم لن يستكينوا حتى دفع مستحقاتهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout