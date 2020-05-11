سياسة حرف النظر ( د. جورج حرب)

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جديدة هي السياسة الغربية تجاه اللبنانيين، والتي أصابت هدفها بقوة واحترافية عاليتين دون أن يدرك اللبنانيون حقيقة ما يحصل، فاستطاع المخططون حرف نظرهم وتوجههم عن كل الأخطار التي تحدق بهم نحو المكان الذي يحددونه لهم فكان الآتي:



حرفوا نظرهم عن مخاطر النزوح السوري، نحو اهتمام بالغ بالأزمة الإقتصادية بكل تشعباتها.



حرفوا نظرهم عن مكامن الفساد الحقيقي نحو عدائية مفرطة تجاه جبران باسيل الذي لم يطالوه بورقة واحدة حتى اليوم.



حرفوا نظرهم عن العدائية التاريخية مع إسرائيل إلى عدائية (مبررة احيانًا)، تجاه حكامهم وزعمائهم.



حرفوا نظرهم عن كل المخططاته المستقبلية لهم نحو تأمين رزقهم واكلهم للسنين العجاف القادمة.



حرفوا نظرهم عن الخطر التكفيري المستمر في سوريا وغيرها، وها هي داعش تتحرك من جديد واستبدلوه بنقمة على قوى الأمر الواقع مما يبشر بتغييرات جذرية في الإقتصاد والثقافة والصيغة التي جمعت اللبنانيين منذ مئة عام. هكذا هي القوى المخططة، عندما تريد التغيير تبدؤه بفوضى يليها انهيار ومن بعده توترات وصدامات، لتأتي من بعدها التسويات، التي لن تبصر النور قبل المرور بكل ذلك المخاض.