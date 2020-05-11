مخزومي استقبل سفيرة ايطاليا وعرض معها الأوضاع في لبنان والمنطقة

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين في مكتبه في وسط بيروت، السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردير يرافقها المستشار الأول في السفارة إيمانويل داندراسي. وعرض معها الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن اللقاء هو للتعارف ولتهنئة السفيرة على تسلمها مهامها الجديدة في بيروت. ولفت إلى أن البحث تناول العلاقات المشتركة بين لبنان وإيطاليا وكيفية تعزيزها في المرحلة القادمة، خصوصاً على المستوى التجاري والتعاون في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار مخزومي إلى أن اللقاء تطرق أيضاً الى خطة الحكومة الإقتصادية، وأنه تم التأكيد على ضرورة تطبيق برنامج إصلاحي ضمن رؤية واضحة في هذا الإطار. واذ لفت الى دور أساسي للقضاء في ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد على أهمية ضمان استقلالية القضاء لأن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة اللبنانيين بدولتهم وثقة الدول المانحة بلبنان.