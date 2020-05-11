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رئيس بلدية رحبة: التيار سيباشر فحوصات الكورونا غدا وللاستفادة من نصائح المسؤولين

11
MAY
2020
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أعلن رئيس بلدية رحبة فادي بربر "ان التيار الوطني الحر سيباشر  خلال هذا الأسبوع بإجراء ما يفوق المئتي فحص لأبناء البلدة، في نادي المتقاعدين، وفق الإجراءات التنظيمية التي تحضرها خلية الأزمة".
 
واعتبر في بيان "أن النتائج السلبية، التي نرجوها، لفحص الكورونا هي أمر جيد، ولكنه غير كاف. ونذكر الجميع بأن شخصا واحدا، وقد كان صاحب نتيجة سلبية ولم يلتزم الحجر، نقل العدوى في عكار إلى أكثر من 23 شخصا، من هنا فرحنا بالنتائج السلبية يكتمل بإتمام الحجر التام لمدة 14 يوما".
 
وشكر التيار الوطني الحر على التفاتته، مجددا الشكر لوزارة الصحة ولمحافظ عكار وطبابة القضاء، مناشدا أبناء رحبة "الاستفادة من نصائح المسؤولين ومن تجارب بعض المناطق اللبنانية التي دخلت في دائرة المرض دون أن تدري".
 
ودعا "الى اعتبار رحبة منطقة محجورة والى التعاون بجدية لإتمام الإجراءات الطارئة الاتية:
- إتمام ال14 يوما في الحجر بشكل تام ودون تهاون، وكل شخص يبدأ حجره من تاريخ مخالتطه أو اشتباهه بتلقي العدوى.
- الالتزام التام في المنازل، والامتناع عن كل أنواع الزيارات لأي كان.
- وجودنا على الطرق دون دافع حقيقي وطارىء، مصدر خطر، ويقدم مثالا سيئا للآخرين.
- الالتزام بوضع الكمامة عند خروج أي شخص من منزله.
- يحظر التنقل بعد السابعة مساء بشكل قطعي.
- الاقفال التام للمحال التجارية إلا التي يمكن أن تسوق ONLINE ودون أن تفتح أبوابها، وفق شروط صارمة للسلامة وعدم الاختلاط.
- محلات السمانة والسوبرماركت تلتزم بدوام من الثامنة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا.
- يمنع دخول كل من يريد التسوق أو البائعين المتجولين إلى رحبة.
- الخروج من البلدة دون سبب واضح غير مقبول، وكذلك الدخول إليها.
- التعاون مع الشرطة البلدية والقوى الأمنية أكثر من ضروري.
- التعاون مع خلية الأزمة بمختلف لجانها، ووضعها في أجواء أي طارىء.
- كل رحباوي عليه أن يعتبر نفسه ناشرا للوعي ومشجعا أهله ورفاقه وجيرانه على الالتزام.
-المرض ليس عيبا، ويجب ألا نستحي به، وألا نعير الآخرين بإمكانية إصابتهم، والمصارحة والمكاشفة يوفران الكثير الكثير". 
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