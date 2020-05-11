الرئيس عون اطلع من المطران عودة على مداولات اجتماع المطرانية: حريص على المحافظة على حقوق الطوائف كافة لا سيما الروم الارثوذكس

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المطران عودة: وضعت ملف التعيينات الارثوذكسية في عهدة الرئيس عون واطالب برفع الغبن عن ابناء الطائفة

رئيس الجمهورية عرض الاوضاع مع النائب مخزومي والنائب السابق البستاني واطلع على تخصيص بلدية الدامور قطعة ارض لاقامة اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه على المحافظة على حقوق الطوائف كافة، لا سيما طائفة الروم الارثوذكس التي اعطت الادارة اللبنانية مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة والاخلاص والسيرة الحسنة.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور النائب الياس بوصعب، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد وعددا من الشؤون التي تهم طائفة الروم الارثوذكس لا سيما لجهة دورها الوطني وحضورها في الادارات والمؤسسات العامة.

من جهته، اكد المطران عودة تقديره لدور رئيس الجمهورية الوطني الجامع ولرؤساء المؤسسات الدستورية كافة، مشددا على اهمية مشاركة ابناء الطائفة الارثوذكسية في المواقع الادارية والوظيفية على اساس الخبرة والكفاءة ونظافة الكف.

واطلع المطران عودة الرئيس عون على مداولات الاجتماع الذي عقد في دار المطرانية في الاشرفية والذي صدر عنه بيان مكتوب باجماع الحاضرين اكد على وقوف الارثوذكس الى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على اساس المواطنة الحقيقية والمساواة في الحقوق والواجبات لا سيما وانهم لم يكونوا يوما طائفيين، الا انه والى حين قيام الدولة المدنية من حقهم المشاركة الفعالة في بناء دولتهم عبر مناصب ادارية وقضائية وعسكرية. واعتبر المطران عودة ان استبدال الموظفين الارثوذكس الكبار من دون سواهم من الموظفين، يجب ان يكون لاسباب وجيهة من دون ان يقع اي ظلم على احد منهم خصوصا اذا كانوا من غير المرتكبين.

واوضح المطران عودة انه وضع ملف التعيينات الارثوذكسية في عهدة الرئيس عون مطالبا برفع الغبن عن ابناء الطائفة الارثوذكسية.

النائب فؤاد مخزومي

الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الذي اوضح بعد اللقاء إن الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لا سيما في ظل الظروف الصحية والاقتصادية المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان. وإذ رحب بالخطة الاقتصادية الانقاذية التي أقرتها الحكومة معتبراً انها تتضمن إيجابيات، رأى "أن الأهم هو الالتزام بالاصلاحات المطلوبة، خصوصاً أن البلد يمر بأزمات خانقة على مختلف الصعد، بدءاً من تفلت سعر صرف الدولار، مروراً بارتفاع الاسعار الجنوني وصولاً إلى انهيار القطاع المصرفي". وشدد مخزومي على ضرورة ضبط المعابر غير الشرعية، ووضع حد لتهريب الطحين والفيول والالكترونيات وسواها إلى سوريا، "لان هذا التسيّب هو جزء لا يتجزأ من أزمة هدر المال العام". ولفت إلى أن "الأهم اليوم إيجاد حلول للازمة المعيشية لاستعادة ثقة الشعب المأزوم من جهة، والحفاظ على استقرار البلد وتحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى".

واستغرب مخزومي "الأجواء السجالية والتوترات والصراعات المؤسفة بين بعض القوى السياسية وحتى داخل الفريق الواحد". وقال إن الأوضاع في لبنان "تحتم الارتقاء في السلوكيات وتحمّل المسؤولية الوطنية".

من جهة أخرى، أكد مخزومي على ضرورة التشدد في الاجراءات المتخذة في ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، "لا سيما بعد ما شهدناه من ارتفاع في أعداد المصابين في الأيام القليلة الماضية، داعياً اللبنانيين إلى التزام معايير الوقاية اللازمة والتحلي بالوعي والصبر لاجتياز هذه المحنة".

ورافقت النائب مخزومي في زيارته مستشارته السياسية الدكتورة كارول زوين.

الوزير السابق ناجي البستاني

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ناجي البستاني واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة.

واوضح البستاني ان الرئيس عون حريص على المحافظة على الاستقرار في الجبل وعلى العيش الكريم لجميع ابنائه.

رئيس بلدية الدامور

واستقبل الرئيس عون رئيس بلدية الدامور شارل غفري الذي اطلعه على قرار المجلس البلدي في الدامور تخصيص ارض مساحتها مئة الف متر مربع من مشاع البلدية لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي اطلقها الرئيس عون ووافقت عليها الجمعية العمومية للامم المتحدة في دورتها العادية في ايلول الماضي. وشكر الرئيس عون رئيس البلدية على هذه الخطوة منوها باهمية اقامة الاكاديمية في الدامور البلدة اللبنانية التي تتمتع بتراث وطني وثقافي فريد.