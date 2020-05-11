وديع كنعان: نحو نموذج عمل جديد في القطاع السياحي

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اعتبر وديع كنعان رئيس لجنة السياحة والتتظيم المدني والنقل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي خلال لقاء تشاوري تشاركي مع وزير السياحة رمزي مشرفية في المجلس ان "المشكلة لم تعد اذا كان القطاع السياحي سيقع، بل اذا لا يوجد من ينظر الى كيفية وقوفه على رجليه مجددا".

وقال "شخصياً لست قادرا إلا ان اتطلع للغد بحكم موقع المسؤلية. ونحن إليوم مجتمعون كعائلة سياحية كبيرة، لا لنبكي على الاطلال او لنعرض مطالب نعرف ضمنياً إنها لا تتحقق".

اضاف" نحن هنا لنغير نظرتنا للقطاع، ونأخد بالإعتبار الواقع وكل المعطيات التي تقف حواجز امام نهوض القطاع. وبالتالي نحن كلجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي نرفض أن نقدم مطالب وكأننا نستعطي حسنة من احد. فنحن ندعوكم الى ورش عمل مع كل الأطراف المعنية، من أصحاب المؤسسات، للعاملين بالقطاع السياحي، ومع القطاع المصرفي والقطاع العام لنبدأ العمل على الأرض بإتجاه الحد من الخسائر المادية والمعنوية للقطاع".

واشار كنعان الى ان" ورش العمل ستهدف الى استحداث نموذج عمل جديد، NEW BUSINESS MODEL، يعتمد على مبدأ توزيع المخاطر DISTRIBUTION OF RISKS، وإعادة هيكلة للقطاع لتأمين مرونة RESILIENCE بظل الأزمة حتى لا نخسر القطاع".

اضاف" اعرف ان البعض يقول اننا خسرنا القطاع وإنتهى، ولكن، كما ان هناك مؤسسات عليها إستحقاقات تهدد وجودها، هناك مؤسسات غير مديونة تتطلع الى اناس أصحاب رؤيا للمرحلة المقبلة".

وختم كنعان "اذا كان من شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يمكن تحقيق الكثير. فنحن بحاجة الى استحداث نموذج عمل جديد ضمن سياسة سياحية وطنية، ويجب ان نعرف كأهل قطاع كيفية توزيع المخاطر، اذ لا يمكن لطرف واحد ان يتحمل كل الاعباء، وان كان رب العمل او المصرف او الموظف، لذلك هذا سيكون الموضوع في اولوية اي اجتماع او ورشة عمل مستقبلية".