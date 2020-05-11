وزني اجتمع بالمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي والتقى سفير اليابان .. ماذا بحث معهما؟

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اجتمع وزير المال غازي وزني بالمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، للتداول بتعاون البنك مع الحكومة اللبنانية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه أزمة في السيولة.



والتقى وزني سفير اليابان في لبنان، Takeshi Okubo، وجرى عرض المساعدات التي تقدمها بلاده للبنان لمكافحة وباء كورونا عبر منظمة الأمم المتحدة UNHCR (المفوضة السامية لشؤون اللاجئين) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بقيمة تصل إلى 6,35 مليون دولار.

وعبّر السفير، بحسب بيان صادر عن وزير المال، عن رغبة اليابان في تقديم مساعدات إضافية للبنان عبر الـ UNICEF (صندوق الأمم المتحدة للطفولة ) و ال UNRWA (وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) والـ UNWOMEN ( هيئة الأمم المتحدة للمرأة).