كازينو لبنان يفتح ابوابه للرواد في صالات اللعب

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أعلن كازينو لبنان، في بيان، انه "تطبيقا للمرحلة الثالثة من تخفيف التعبئة العامة، يفتح أبوابه للرواد اليوم في صالات الألعاب وألعاب الورق وصالة البالوعات، وفقا لساعات العمل المعتادة.

وتفتح المطاعم ضمن صالات الألعاب للوجبات المعلبة السريعة وخدمة المشروب فقط. أما مطعم "لا مارتنغال" وصالة السفراء والمسرح فستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

كما يتبع الكازينو الإجراءات الوقائية التالية فور إعادة فتح أبوابه:

- وضع نفق للتعقيم على مدخل الكازينو لجميع الوافدين.

- التحقق من درجة حرارة كل زائر وعامل.

- توزيع الكمامات على الراغبين.

- تسيير جولات لآلات الضغط والتعقيم.

- تأمين سائل تعقيم اليدين في أماكن عديدة للراغبين.

من جهة اخرى، تطلب ادارة الكازينو من الرواد إرتداء الكمامات طوال مدة زيارتهم لـ"كازينو لبنان" تبعا لشروط التباعد الإجتماعي الملزمة علما انه سيتم تشغيل صالات الألعاب بسعة محدودة، ما قد يؤدي إلى التأخير في إستقبال بعض الزوار او إعادة توجيههم إلى غرفة لعب أخرى في حال أمكن ذلك.

كما تتمنى الادارة من الزبائن الكرام الإتصال على الأرقام التالية: (+9619859777-+9619859676 /7/ 8) قبل زيارة الكازينو، للتأكد من قدرة إستيعاب الصالات، خصوصا في ساعات الذروة اي بين الثامنة مساء والاولى من بعد منتصف الليل".