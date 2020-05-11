living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجزرة بيئيّة في بلدة كفريّا – زغرتا

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوجئ أهالي بلدة كفريا- زغرتا بما تعرّضت له أطراف أحراج بلدتهم من تعدٍّ وحشيّ على البيئة، حيث استفاقوا على مجزرة بيئيّة، إثر قطع عدد من أشجار الصنوبر المعمّر من أطراف احراج البلدة، ويبلغ عمرها ما يقارب المئة عام، وتعتبر هذه الأشجار المقطوعة من الثروة الحرجيّة التي يسعى أهالي كفريا للحفاظ عليها. 
 
ولعلّ الفاعل لم يتمكّن من نقل كامل الأشجار المقطوعة تحت جنح الليل، فعمد على ترك عدد منها كشاهد على جريمته هذه، وكأنّه مطمئنّ لعدم العقاب. 
 
أهالي البلدة تحرّكوا على الفور، واتّصلوا بالأجهزة الأمنيّة المعنيّة، وبمخابرات الجيش الذي يعمل على كشف الفاعل. 
 
هذه الجريمة البيئيّة يضعها أهالي البلدة أمام الرأي العام، وفي عهدة الجهات الرسميّة المعنيّة من وزارة بيئة ووزارة زراعة، ونيابة عامة بيئيّة، والجمعيّات المعنيّة بشؤون وحماية البيئة، لتعمل على كشف الفاعل، وإنزال العقاب المناسب لسوء فعلته. 
 
فهل من سميع مُجيب؟
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout