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فوجئ أهالي بلدة كفريا- زغرتا بما تعرّضت له أطراف أحراج بلدتهم من تعدٍّ وحشيّ على البيئة، حيث استفاقوا على مجزرة بيئيّة، إثر قطع عدد من أشجار الصنوبر المعمّر من أطراف احراج البلدة، ويبلغ عمرها ما يقارب المئة عام، وتعتبر هذه الأشجار المقطوعة من الثروة الحرجيّة التي يسعى أهالي كفريا للحفاظ عليها.

ولعلّ الفاعل لم يتمكّن من نقل كامل الأشجار المقطوعة تحت جنح الليل، فعمد على ترك عدد منها كشاهد على جريمته هذه، وكأنّه مطمئنّ لعدم العقاب.

أهالي البلدة تحرّكوا على الفور، واتّصلوا بالأجهزة الأمنيّة المعنيّة، وبمخابرات الجيش الذي يعمل على كشف الفاعل.

هذه الجريمة البيئيّة يضعها أهالي البلدة أمام الرأي العام، وفي عهدة الجهات الرسميّة المعنيّة من وزارة بيئة ووزارة زراعة، ونيابة عامة بيئيّة، والجمعيّات المعنيّة بشؤون وحماية البيئة، لتعمل على كشف الفاعل، وإنزال العقاب المناسب لسوء فعلته.

فهل من سميع مُجيب؟