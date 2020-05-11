مخزومي زار الرئيس عون: لإيجاد حل للأزمة المعيشية والمعابر غير الشرعية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي.

وأفاد النائب مخزومي في بيان أنه زار الرئيس عون ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، وكان عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة. وقال بعد اللقاء:"إن الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لا سيما في ظل الظروف الصحية والاقتصادية المعيشية الصعبة".

ورحب بالخطة الاقتصادية الانقاذية التي أقرتها الحكومة، معتبرا أنها "تتضمن إيجابيات"، لافتا إلى أن "الأهم التزام الاصلاحات المطلوبة وخصوصا أن البلد يمر بأزمات خانقة على مختلف الصعد، بدءا من تفلت سعر صرف الدولار، مرورا بارتفاع الاسعار الجنوني وصولا إلى انهيار القطاع المصرفي".

وشدد على "ضرورة ضبط المعابر غير الشرعية ووضع حد لتهريب الطحين والفيول والالكترونيات وسواها إلى سوريا، لان هذا التسيب هو جزء لا يتجزأ من أزمة هدر المال العام".

ودعا إلى "إيجاد حلول للازمة المعيشية لاستعادة ثقة الشعب المأزوم من جهة، والحفاظ على استقرار البلد وتحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى".

واستغرب "الأجواء السجالية والتوترات والصراعات المؤسفة بين بعض القوى السياسية وحتى داخل الفريق الواحد"، لافتا إلى أن "الأوضاع في لبنان تحتم الترقي في السلوكيات وتحمل المسؤولية الوطنية".

من جهة أخرى، أكد مخزومي "ضرورة التشدد في الاجراءات المتخذة في ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لا سيما بعد ما شهدناه من ارتفاع في أعداد المصابين في الأيام القليلة الماضية"، داعيا "اللبنانيين إلى التزام معايير الوقاية اللازمة والتحلي بالوعي والصبر لاجتياز هذه المحنة".