هيئة شؤون المرأة في كندا تحتفل بعيد ميلاد ولادة رئيس التيار جبران باسيل

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تحتفل كندا اليوم الاحد بعيد الأم ولهذه المناسبه قامت هيئة شؤون المرأة في كندا برئاسة السيدة نينا عنيد عارج وبإشراف المنسق العام المهندس جهاد داود بإرسال باقة من الورد إلى السيدة امية باسيل والدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مرفقة برسالة من الهيئه مضمونها التالي:

كلمات لا بد منها للسيدة أمية والدة رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بإسم هيئة شؤون المرأة للتيار في كولكو كندا، تزامناً مع عيد الأم الكندي.

نحن معكم ضد جولة أصحاب الأفواه الناطقة التي طالتكم ثرثرة وانتقاداً وذماً بأصحاب الكرامات والمقامات الرفيعة، هؤلاء يمثلون من هم أسوأ الناس ، وراحوا يتهجّمون عليكم بحجة الإصلاح، وهم الهدامون لكل إصلاح.

منّا ومن كل أصحاب الضمائر المحررة كل التقدير بعيد الأم لك ولكل الأمهات البطلات فبأمثالكنّ يراد لنا النجاح ولشعب لبنان الخلاص لذلك نقول:

عندما شئتم أردتم، مثلما بالحب جدتم

همّ لبنان حملتم، كأس مرّ كم شربتم

بالأم إن غنّيت، ينهلّ نور البيت

بل ظللوا الأزمان، بالطهر والإيمان

إبقوا لنا الشبّان، بالحقّ والألوان

يا شعلة الحب

أمهات تستحقّ المدح، بل كل المديح

أنتنّ برء للجراح الحمر خطّ لا يزيح

فيكنّ حبّ من شعاع، خطّه حبّ المسيح

هيئة شؤون المرأة في التيّار الوطني الحر كولكو-كندا تتمنى لجميع الأمهات عيد سعيد... ولكم منا خالص الحب والإحترام