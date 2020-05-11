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علمت «الجمهورية»، انّ الإتصالات ستتواصل في الساعات المقبلة بين مختلف المراجع المعنية الصحية والإجتماعية والأمنية، وقد تكون هناك حاجة الى دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع يُعقد قبل ظهر غد للبحث في تعزيز التدابير، لإعادة لجم ظاهرة تمدّد الإصابات بوباء كورونا مجدداً، في عملية انتشار لم توفر اي قضاء، من عكار الى اقصى مناطق الجنوب والبقاع، ولا سيما لجهة انتشار الإصابات في صفوف وحدة الحماية في المحكمة العسكرية، والتي بلغت 13 إصابة، وسط مخاوف من امكان اصابة بقية العسكريين وقضاة المحكمة والموقوفين والمحامين الذين ارتادوا المحكمة في الأيام الأخيرة.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة سيجري اتصالاته بالقادة العسكريين والأمنيين لتقييم الموقف والبحث في الحاجة الى دعوة المجلس من عدمه، وهو في حال عدم توجيه الدعوة سينقل آراءهم واقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بملف الكورونا الى مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت امس عن 36 اصابة جديدة، 23 منها تابعة لمقيمين، جميعهم من المخالطين، و13 من بين الوافدين، ما رفع العدد التراكمي إلى 845 حالة.

ونبّهت الوزارة المواطنين في بيانٍ، «الى ضرورة وإلزامية التشدّد بشروط الحَجر المنزلي لمن يُطلب منهم ذلك، وخصوصاً الوافدين من الخارج ومخالطيهم والذين خالطوا حالات مصابة».

وأصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي تعميماً خصّ فيه المرحلة الثالثة من تخفيف التعبئة العامة، معدّلاً بموادها. حيث أشار إلى أنّه «يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم». ولفت التعميم إلى أنّه «في حال استمرار بعض المواطنين بعدم الالتزام، سيُصار الى إقفال تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة».

من جهتها، نفت قيادة الجيش الأخبار المتداولة عن انتشار فيروس كورونا في المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكري في الحَجر الصحي والمنزلي، مشيرةً إلى أنّ «عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية.

وفي ظلّ الإرتفاع الكبير للإصابات أمس، تتجّه الأنظار نحو محافظة عكّار وخصوصاً بلدة جديدة القيطع، حيث جرى الحديث عن استقبال مغترب لأهالي القرية لتهنئته بعودته من نيجيريا، ليتبيّن لاحقاً أنّه مصاب بالفيروس، إلّأ أنّ خلية الأزمة في البلدة نفت ذلك، ويستمرّ إجراء الفحوصات في كلّ من القيطع ورحبة وبعض بلدات المحافظة، وسط الدعوات لالتزام المنازل.