عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 أيار 2020

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الأخبار: «كورونا»: هل بدأت الموجة الثانية؟

الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد

توسّع التحقيق في التلاعب بسعر الليرة: ميشال مكتّف في دائرة الشبهة



«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ





الديار: الكورونا تتفشى في صفوف المواطنين والعسكر والعدد يتخطى الـ 36

عدم توافر «الفحوصات السريعة» والاختلاط أديا الى إنتشارالوباء

صندوق النقد للحكومة : الخسائر في القطاع المصرفي أكبر من الأرقام المتداولة

المصارف تحرض الاميركيين: الخطة الاقتصادية للحكومة تسهّل سيطرة حزب الله على لبنان

نداء الوطن: من "بيت الوسط"... رسالة سعودية "كاملة الدسم"

كورونا... "فلت الملق"!

اللواء: تراجع «دفاعات الكورونا» يُعيد خيار الطوارئ إلى الواجهة!

إتجاه لإعادة النظر بفتح المدارس والجامعات.. وفرنجية يلوّح بتعليق مشاركة «وزيريه»

الجمهورية: "كورونا" يتجدد ويخيف

أحذروا الموجة الثانية

النهار: المفاوضات المالية الشاقة تحت وطأة الانزلاق الوبائي

the daily star: Lebanon faces virus resurgence challenge

l'orient le jour: Joumblatt chez Aoun : la préservation de la coexistence dans la Montagne à tout prix