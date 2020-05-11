عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 أيار 2020

الأخبار: «كورونا»: هل بدأت الموجة الثانية؟
الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد
توسّع التحقيق في التلاعب بسعر الليرة: ميشال مكتّف في دائرة الشبهة
«كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ
الديار: الكورونا تتفشى في صفوف المواطنين والعسكر والعدد يتخطى الـ 36
عدم توافر «الفحوصات السريعة» والاختلاط أديا الى إنتشارالوباء
صندوق النقد للحكومة : الخسائر في القطاع المصرفي أكبر من الأرقام المتداولة
المصارف تحرض الاميركيين: الخطة الاقتصادية للحكومة تسهّل سيطرة حزب الله على لبنان
نداء الوطن: من "بيت الوسط"... رسالة سعودية "كاملة الدسم"
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اللواء: تراجع «دفاعات الكورونا» يُعيد خيار الطوارئ إلى الواجهة!
إتجاه لإعادة النظر بفتح المدارس والجامعات.. وفرنجية يلوّح بتعليق مشاركة «وزيريه»
الجمهورية: "كورونا" يتجدد ويخيف
أحذروا الموجة الثانية
النهار: المفاوضات المالية الشاقة تحت وطأة الانزلاق الوبائي
the daily star: Lebanon faces virus resurgence challenge
l'orient le jour: Joumblatt chez Aoun : la préservation de la coexistence dans la Montagne à tout prix