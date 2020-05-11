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أسرار الصحف ليوم الأثنين 11 أيار 2020

11
MAY
2020
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 نداء الوطن: خفايا


أكدت مصادر متابعة أن إسم بترا خوري الذي طرحه رئيس الحكومة لتولي منصب محافظ بيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب "احترق"، والبحث جارٍ حالياً عن تسوية لهذا المنصب تحظى بمباركة مطرانية بيروت للأرثوذكس.

 

عُلم ان وزير الاتصالات وقّع الكتابين الموجهين الى الشركتين اللتين تديران قطاع الخلوي لإبلاغهما بنية الدولة استرداد الإدارة.

 

توقعت مصادر قضائية أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات فساد دسمة فور الانتهاء من تحديد آلية قانونية جديدة وجدية لاستعادة الأموال المنهوبة.

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
رئيس حزب معارض مازال ينتظر جواب الرسالة السياسية التي وجهها إلى قيادة حزب الله أواخر الشهر الماضي وتضمنت مواقف وملاحظات حول ملفات ساخنة!


لغز
توقعت أوساط المحامين المتابعين لمجريات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صدور الحكم على المتهمين من أعضاء حزب الله خلال الشهر الحالي، دون إي إشارة إتهام لأحد من النظام السوري!

 

 

 


الجمهورية: أسرار


تخوّف من أداء أحد الأحزاب!

تخوفت أوساط سياسية من أداء أحد الأحزاب الذي يكنّ العداء لقطاع خاص إلى درجة أن يقوم بخطوات تضرّ بالنظام الإقتصادي والمالي.

 

هذا ما أكده "مسؤول كبير"...

أكد مسؤول كبير أن لديه خياراً بديلاً لمعالجة ملف الكهرباء اذا لم ينجح التفاوض مع شركتين دوليّتين في هذا الشأن.

 

مرجع سياسي "لا يبوح بما يعرفه"!

يؤكد مرجع سياسي أنه لا يبوح بما يعرفه حرصاً على إبقاء خط الرجعة مع شخصية انتقلت الى صفوف المعارضة.

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