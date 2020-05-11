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علمت «الديار» من مراسلها في عكار جهاد نافع ان «محافظة عكار آيلة لان تكون البؤرة الاخطر لوباء كورونا بعد ان بلغ عدد المصابين فيها 43 مصابا والعدد مرجح للارتفاع في الايام القليلة المقبلة كون كل مندرجات التعبئة العامة منذ البدء وفي الآونة الاخيرة قد سقطت بالكامل ولم يعد لها من وجود في عكار وليس من متابعة او رقابة، كما أن شوارع عكار مكتظة بالناس وبحركة السير التي تزدحم يوميا، اضافة الى غياب الالتزام بأسس الوقاية، من كمامات وقفازات، كما غياب التباعد الاجتماعي والاختلاط التام في المقاهي والمحلات.