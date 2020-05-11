بلدية البابليه تنفي الاخبار المتداولة عن اعلان حظر التجوال في البلدة

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نفى رئيس بلدية البابليه نضال حطيط الاخبار المتداولة والتي تشير الى قرار اتخذه المجلس البلدي باعلان حظر التجوال في البلدة واغلاقها عن محيطها لمدة اسبوعين .

وقال حطيط: "يهمنا التأكيد باسم المجلس البلدي في البابلية أن ما قامت به البلدية، بالتعاون مع خلية الازمة في البلدة بعد اجراء احد ابناء البلدة لفحص الـ pcr وتبين أنه مصاب بفيروس covid 19، المبادرة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي حددتها وزارة الصحة والسلطة الصحية المختصة لجهة تحديد الاشخاص الذين خالطهم المصاب واجراء المقتضى الطبي والوقائي اللازم ، فضلا عن اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات الوقائية والتشدد في تطبيقها والتي من شأنها المحافظة على الامن الصحي لابناء البلدة والجوار وذلك تفاديا لتفشي الوباء وكل ذلك لا يندرج على الاطلاق بأي شكل من الاشكال في اطار حظر التجوال في البلدة وجوارها انما هو تطبيق عملي ومشدد لتعليمات وزارتي الصحة والداخلية في هذا الشأن".