وزير الصحة للمطران حنا: واجبي الإنساني أن أعنى بكل مريض على التراب اللبناني

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رد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، على رسالة تلقاها من المطران عطالله حنا، فقال في رسالة صوتية: "نيافة المطران عطالله حنا السامي الاحترام، تلقيت رسالتكم بكثير من الغبطة والسعادة الروحية، من صوتكم، هذا الصوت الهادر والمقاوم والأنيق والواثق، والمليء بالأمل بهذا المستقبل المشرق لأمتنا، لنؤكد العزم سويا أن نقف إلى جانب أخوتنا الفلسطينيين في مواجهة هذا الوباء، كما كنا إلى جانبهم في المعركة الكبرى. إننا كالجسد الواحد، وفي هذه المعركة يجب أن يكون الجسد مدماكا صلبا في وجه الطغيان الجارف".



أضاف: "إنني أعتبر أنه من واجبي الإنساني والمهني والأخلاقي أن أعنى بكل مريض على التراب اللبناني، فكيف إذا كان هذا المريض من الأخوة الفلسطينيين المقهورين والمضحين، والتواقين إلى العودة المظفرة إلى قبلتنا الأولى، إلى فلسطين الحبيبة، إلى القدس الشريف".



وختم: "أشكركم، وأشد على أيديكم، لما تؤدونه من رسالة إيمانية وحدوية، رائدة في ترسيخ الحق باستعادة الأرض والمقدسات، وفي حماية المسلمات. أطال الله بعمركم وأدامكم، وإن شاء الله، كما ذكرتم، نلتقي سويا لنرفع الشعلة البراقة لأمتنا وأجيالنا، دمتم".