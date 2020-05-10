حزب التوحيد العربي: هاجمت مساء اليوم عناصر من تيار المستقبل المركز في بلدة مزبود

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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

هاجمت مساء اليوم عناصر من ميليشيا تيار المستقبل مركز حزب التوحيد العربي في بلدة مزبود في إقليم الخروب، وقامت بتحطيم الزجاج والمحتويات، وقد كان المركز مقفلاً أثناء الليل.

إننا نضع هذا الإعتداء الميليشياوي برسم الأجهزة الأمنية وندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة بالإيعاز للأجهزة الأمنية بضرورة توقيف الفاعلين وبأسرع وقت ممكن، كما ننصح السيد سعد الحريري بالتعقل وعدم التهور وضبط نفسه وميليشياته لأن هذه الممارسات تسيء إليه قبل غيره.