عدم تسجيل اية حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 6

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اذاعة صوت اليونان - وليد الياس



أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاحد ، عن عدم تسجيل اية حالة وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 151 شخصا ، وهم 40 سيدة و111 مائة وستة رجال ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 75 عاما.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 6إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2716 مصابا ، ومنهم 603 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1340 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 30 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، وغالبيتهم رجل ، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 85 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 98000 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.