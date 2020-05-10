وزير الإقتصاد: الغلاء غير مسموح وعلى التجار تحمّل المسؤولية

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اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أن “الغلاء غير مسموح، لذلك نعمل على قرار تحديد هوامش الأرباح للسلع الأساسية في هذه المرحلة وعلى التجار تحمل المسؤولية الوطنية وتقاسم الأعباء مع المواطن”.



وأعلن، في حديث للـ”OTV”، أننا “نضع آلية لدعم السلة الغذائية الأساسية وسنرسلها قريبًا لمصرف لبنان، وذلك بتحديد سعر صرف ثابت للدولار لاستيراد هذه السلة من السلع التي لا بديل لها من إنتاج وطني، لكي لا يعاني المستهلك من تقلب يومي بأسعار هذه السلع ولكي لا يكون هناك انقطاع بالأصناف”.



وكشف أننا “انتهينا من تعديل قانون حماية المستهلك وأرسلناه إلى وزارتي المالية والعدل وهو يؤدي الى تغيير جذري بالمحاسبة والاسراع باصدار الاحكام وردع المخالفين”.