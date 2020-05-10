هيئة كولكو - مونتريال في التيار الوطني الحر تكرم الام في عيدها

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الأم بريق في سماء الكون ، أقدس معاني الإنسانية وأعظم هبات الله .



بمناسبة عيد الأم في كندا ، والذي يُحتفل فيه ، في الأحد الثاني من أيار ، وبالرغم من صعوبة الوضع الذي فرضه وباء كورونا ،

قامت مسؤولة لجنة شؤون المرأة رولا زايد ومسؤولة لجنة النشاطات غيتا عون وبالتعاون مع بعض الأعضاء ، بتوزيع باقات من الورد على ما يقارب المئة أمّ وسيّدة في التيار الوطني الحرّ ، كعربون تقدير ومحبّة .



وبدورها ، تتقدّم هيئة كولكو مونتريال بإسم منسّقها أنطوان مناسا ، وجميع أعضاء الهيئة التنفيذية بمعايدة جميع الامهات والسيدات بعيدهنّ ، متمنّين بأن تكون جميع أيامهنّ أعياد .