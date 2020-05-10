كلام هامّ لوزير الصحّة حول الكورونا

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أشار وزير الصحة حمد حسن، إلى أن "ما حصل في السابق من اجراءات أوصلنا الى صفر حالات أما الارتفاع الكبير فكان صادماً لنا، وسببه عدم التزام فئة من الشعب اللبناني بالضوابط".



ولفت إلى أنه "لدينا بين 48 و 72 ساعة من المتابعة وأخذ عينات من حوالي 200 شخص من المناطق المصابة يوميّاً لنتخذ قراراً قد يكون الإقفال التام لمدة محددة".



وأكد حسن أن "نتيجة اليوم سنعتبرها ناقوس خطر ودلالة لإنذار ولن نعتمدها لتغيير قواعد خطة العودة الى الحياة الطبيعية، إنما خلال الأسبوع المقبل سيتم التقييم الواقعي ويبنى على الشيء مقتضاه".



يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت عن إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان والتي بلغت اليوم الأحد 36 حالة ليصبح العدد الإجمالي 845 إصابة.