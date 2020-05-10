تفاصيل تقرير مستشفى الحريري حول الكورونا

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، تسجيل نتيجة إيجابية واحدة من بين 160 فحصا مخبريا، وإدخال حالة حرجة إلى العناية المركزة، مع عدم تسجيل أية حالة شفاء جديدة، حيث بقي عدد المتعافين عند رقم 160 حالة شفاء.

وفي ما يأتي نص التقرير:

"- أجرى المستشفى 160 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

- بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 25 إصابة.

- تم استقبال 21 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

- لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه، 160 حالة شفاء.

- إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".