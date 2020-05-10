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ردّ عنيف من نائب في حزب الله!

10
MAY
2020
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ردَّ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن على "الشائعات التي تتناوله عبر بعض وسائل التواصل الالكتروني"، وإعتبر في بيان أنه "قبل اشهر أطلقت حملة شائعات الكترونية بحقي ثم تجددت بخصوص توظيفي عددا من افراد عائلتي، وامتلاكي (46) شركة زراعية اضافة الى شركة انترنت غير شرعي وشركتين لاستيراد الادوية الزراعية".


واضاف: "يهمني أن أؤكد أن الشائعات التي نشرت ولا تزال تنشر عارية من الصحة وكاذبة ولا تمت الى الحقيقة والواقع بأي صلة. والحقيقة أن ابني توظف في شركة (TOUCH) منذ عام 2009 وليس منذ توليَّ رئاسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية كما يروج له".


وأوضح الحاج حسن أن لديه "خمسة اخوة وأختا، بينهم شهيدان في المقاومة واخ متقاعد في قوى الامن الداخلي وأما الآخرون فمتفرغون في حزب الله". مشيراً إلى أن "مسؤولياتي تفرض عليَّ التعامل بأخلاقية في أي موقع ، وإن ما تم إنجازه في لجنة الاعلام والاتصالات لناحية استرداد قطاع الخلوي الى الدولة يدحض كل الاكاذيب التي تنشر".


وتابع: "الشائعات بشأن توظيف اخوتي في شركات اوجيرو والفا ومؤسسات اخرى، وايضا امتلاكي شركة انترنت غير شرعي اضافة الى تعاونيات وشركة استيراد ادوية زراعية كلها افتراءات كاذبة.من يمتلك أدلة تؤكد صحة مزاعمه فليقدمها الى القضاء والرأي العام، محتفظا بحقي الشخصي في الادعاء".

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