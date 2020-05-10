الميدل إيست: تعديل جدول رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية "الميدل إيست"، في بيان، عن جدول رحلاتها المعدل للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء، الممتدة بين 14 و24 أيار 2020 ضمنا، من البلدان التي تجري فحوصات لفيروس كورونا PCR Test (أيام 14-16-18-20-22 -24 أيار)، ومن البلدان التي لا تتوفر فيها فحوصات كورونا PCR Test (أيام 15-17-19-21-23 أيار) باستثناء مدريد ولوساكا وموسكو حيث تطبق شروط فحص PCR Test.

تجدر الاشارة إلى أن الركاب سيجلسون جنبا إلى جنب في الطائرات المغادرة من البلدان التي تجري فحص PCR Test، وقد تم تعديل أسعار بطاقات السفر لتعكس ذلك.

تخضع رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء للشروط التالية:

1- يجب إجراء فص PCR قبل ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة كحد أقصى وذلك في مختبرات متعاقدة مع السفارة اللبنانية أو في أي مختبر معترف به من قبل الدول المعنية، مع الإشارة إلى أن بعض السفارات في الخارج قد تعاقدت مع مختبرات يمكنها إصدار النتائج ضمن المهلة المحددة وبأسعار منافسة.

لا يمكن الإستعاضة عن فحص PCR بتقرير طبي. يجب التأكد أن نتائج فحوص PCR سلبية قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة بحيث لا يسمع بصعود اي راكب أظهر نتيجة PCR إيجابية.

2- إن ثمن بطاقات السفر ذهابا وإيابا على رحلات الإجلاء هذه غير قابل للإسترداد، إلا في حال ثبوت نتيجة فحص PCR إيجابية، وعندها يجب إعلام مكاتب الشركة وإلغاء الحجز على الأقل قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة ليتم إسترداد قيمة بطاقة السفر.

3- يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى الجمهورية اللبنانية، ونذكر بالشروط التالية:

- يسمح للرعايا اللبنانيين وعائلاتهم، زوج، زوجة وأولاد بالدخول إلى لبنان، بمن فيهم حاملي الجنسية أو الإقامة أو أوراقهم قيد الدرس وذلك وفقا لما نص عليه تعميم الأمن العام اللبناني.

- يسمح بسفر الأولاد من أم لبنانية شرط إبراز المستندات التي تثبت ذلك قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.

- لا يسمح بنقل العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) على متن هذه الرحلات.

- لا يسمح بسفر الأفراد الذين يحملون وثيقة سفر "لاجئ فلسطيني في لبنان" على متن هذه الرحلات.

4- يمكن للمسافرين اللبنانيين الراغبين بالعودة شراء بطاقات السفر، الحجز تلقائيا عبر موقع الشركة الإلكتروني Desktop www.mea.com.lb حصرا (وليس عبر تطبيق الشركة MEA Mobile APP)أو عبر مكاتب الشركة في بلد المغادرة أو عبر MEA Call Center 961-1-626999 وينصح بشراء بطاقات السفر قبل الموعد الأقصى لإجراء فحوصات PCR.

5- أما بالنسبة لركاب الولايات المتحدة وكندا وجنوب أميركا، فقد تم تخصيص رحلات خاصة لهم عبر مطارات لندن، باريس وفرانكفورت، أيام 15-17-19-21-23 أيار، دون أن يكون إجراء فحص PCR إلزاميا، ويمكن حجز وشراء بطاقات السفر فقط عبر مكاتب الشركة في:

- نيويورك- الولايات المتحدة الأميركية: meausa@aol.com وasharh@mea.aeroأو 1 212 2446850

- مونتريال- كندا: yultome@mea.aero أو 1 514 9541464

- مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 أو callcenter@mea.com.lb أو الحضور شخصيا من قبل ذوي ركابنا الكرام إلى مكتب مبيعات جفينور- بيروت، لبنان.

إن أوقات وتواريخ جميع الرحلات في الجدول أدناه قد تخضع للتعديل في ضوء الحصول على الأذونات من قبل السلطات الأجنبية المختصة.

الطائرات المغادرة من البلدان التي تجري فحوصات لمرض كورونا PCR Test (أيام 14-16-18-20-22 -24 أيار) بالإضافة إلى مدريد ولوساكا وموسكو حيث تطبق شروط فحص PCR ، وقد تم تعديل أسعار بطاقات السفر لتعكس عدد المقاعد المشغلة على متن الطائرة.

الطائرات المغادرة من البلدان التي لا تتوفر فيها فحوصات لمرض الكورونا PCR Test (ايام 15-17-19-21-23 أيار).