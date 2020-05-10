قوى الأمن تعمم صورة قاصر مفقودة في عرسال

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: علا خالد عز الدين (مواليد 2006، لبنانية) التي غادرت، بتاريخ 05/05/2020، منزل ذويها الكائن في محلة وراء رأس السرج-عرسال إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 230036/08 للادلاء بما لديهم من معلومات".