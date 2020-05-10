بعد إنتشار خبر اصابة 1200 عسكري بكورونا .. قيادة الجيش توضح !

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً يتضمن معلومات مختلقة، تزعم انتشار فيروس كورونا في المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكرياً في الحجر الصحي والمنزلي. إن قيادة الجيش إذ تنفي صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، تشير إلى أن عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية.

تجدد قيادة الجيش دعوتها إلى توخي الدقة في تداول أخبار المؤسسة العسكرية، واعتماد الأخبار الرسمية التي تصدرها مديرية التوجيه عبر بياناتها وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.