فحوص كورونا مجانية في ضهور الشوير

A + A -

زار فريق من الجامعة اللبنانية الاميركية LAU ومستشفى رزق برئاسة الدكتور جورج غانم ومديرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة ندى بعقليني طربيه، ومساعد نائب الرئيس للمشاريع الخاصة في الجامعة سعد الزين، بلدية الشوير وعين السنديانة، في حضور النائب الياس بو صعب، ورئيس البلدية حبيب مجاعص، ضمن الحملة الوطنية للجامعة لإجراء فحوص PCR المجانية، لمحاربة فيروس كورونا.

واستهدفت الفحوص التي أشرف عليها الدكتور غانم عينات من الذين في ميدان عملهم على تماس دائم مع غيرهم من المواطنين أو ممن لديهم أعراض مرضية. وأجريت ل 40 مواطنا في البلدة، على أن تصدر النتائج خلال ال 72 ساعة المقبلة.

مجاعص

وشكر مجاعص لجامعة LAU بشخص رئيسها الدكتور جوزف جبرا هذه المبادرة القيمة، مؤكدا أن "لا إصابات حتى الآن في البلدة، وان البلدية اعتمدت خطة طوارئ من شقين انساني وطبي لمواجهة الفيروس".

طربيه

كذلك شكرت السيدة طربيه ل"كلية الطب في ال LAU، كلية جيلبير وروز ماري شاغوري ومستشفى رزق، تنظيم هذه الحملة التي تشمل المناطق كافة"، مشددة على أن الهدف منها إنساني وهو مساعدة المواطنين وتجنيبهم عناء الذهاب الى المستشفى، من خلال استقدام العيادة النقالة الى بلداتهم ومناطقهم".

بو صعب

بدوره، شكر بو صعب جبرا والفريق العامل والسيد الزين، مشيرا إلى ان "حملة الجامعة تتماشى مع كل الإنجازات التي حصلت فيها، وانه واكب الجامعة منذ فترة طويلة وقد لمس التطورات والإنجازات المذهلة التي حصلت، خصوصا في كلية الطب في الآونة الأخيرة، وهذه الحملة هي ترجمة لنفس الجامعة والتطور الذي تقوم به والذي انعكس ايجابا على اسمها ومستواها".

ونوه بو صعب ب "التواصل الذي قامت به ابنة ضهور الشوير السيدة ندى بعقليني طربيه واهتمامها الكبير الذي أعطى صدى إيجابيا للحملة، والأهم من كل هذا مطالبتها بان يأخذ رئيس الLAU وفريقها العامل حقهما دوما، علما أن العمل الذي تقوم به لمصلحة الجامعة لا يستهان به".