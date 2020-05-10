نقابة المحامين: تشدد و اجراءات وقائية

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تعلم نقابة المحامين في بيروت جميع الزميلات والزملاء بالتدابير التالية:

١-اقفال مباني النقابة ودُورها صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١١/٥/٢٠٢٠ بهدف تعقيمها.

٢- الامتناع عن الحضور الى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسميةالا للضرورة القصوى.

٣-اعادة التذكير بالزام كل شخص في النقابة بالتدابير الوقائية التالية:

أ- وجوب وضع الكمامة لاي شخص في النقابة( محام، مستخدم، زائر...)

ب- وجوب اعتماد مسافة السلامة ما بين الاشخاص

ج- عدم تواجد اكثر من شخصين داخل اي مكتب

د- التزام جميع المستخدمين في النقابة بتدابير الوقاية والزام اي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته بالتدابير الوقائية

٤- وجوب المرور بنفق التعقيم الموضوع على مدخل النقابة والتوقف فيه عشر ثوان لضرورات التعقيم والسلامة.

٥- ان هذه التدابير ملزمة لجميع المحامين والمستخدمين والزائرين على السواء ولا قبول لاي استثناء بهذا الموضوع تحت اي مبرر او اي سبب

٦- ان هذه التدابير ملزمة لجميع الزميلات والزملاء في دور النقابة وفي المحاكم وفي الادارات الرسمية.

٧- هذا وقد تم اخضاع المحامين الذين راجعوا المحكمة العسكرية خلال الايام الاخيرة من الاسبوع الفائت لفحص الكورونا.

ونحن بانتظار النتائج المتوقع صدورها يوم غد .

٨- اعتماد تسهيلات وخدمات غرفة العمليات في نقابة المحامين لتفادي الاختلاط وتقديم الطلبات المختلفة.

٩- ان مسؤوليتنا هي في الحد من تفشي الكورونا وعدم الاستهتار بهذه التدابير.

بيروت في ٢٠٢٠/٥/١٠

امين السر

سعدالدين وسيم الخطيب