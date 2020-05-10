نقابة المحامين: تشدد و اجراءات وقائية

تعلم نقابة المحامين في بيروت جميع الزميلات والزملاء بالتدابير التالية:
١-اقفال مباني النقابة ودُورها صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١١/٥/٢٠٢٠ بهدف تعقيمها.
٢- الامتناع عن الحضور الى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسميةالا للضرورة القصوى.
٣-اعادة التذكير بالزام كل شخص في النقابة بالتدابير الوقائية التالية:
أ- وجوب وضع الكمامة لاي شخص في النقابة( محام، مستخدم، زائر...)
ب- وجوب اعتماد مسافة السلامة ما بين الاشخاص
ج- عدم تواجد اكثر من شخصين داخل اي مكتب
د- التزام جميع المستخدمين في النقابة بتدابير الوقاية والزام اي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته بالتدابير الوقائية
٤- وجوب المرور بنفق التعقيم الموضوع على مدخل النقابة والتوقف فيه عشر ثوان لضرورات التعقيم والسلامة.
٥- ان هذه التدابير ملزمة لجميع المحامين والمستخدمين والزائرين على السواء ولا قبول لاي استثناء بهذا الموضوع تحت اي مبرر او اي سبب
٦- ان هذه التدابير ملزمة لجميع الزميلات والزملاء في دور النقابة وفي المحاكم وفي الادارات الرسمية.
٧- هذا وقد تم اخضاع المحامين الذين راجعوا المحكمة العسكرية خلال الايام الاخيرة من الاسبوع الفائت لفحص الكورونا.
ونحن بانتظار النتائج المتوقع صدورها يوم غد .
٨- اعتماد تسهيلات وخدمات غرفة العمليات في نقابة المحامين لتفادي الاختلاط وتقديم الطلبات المختلفة.
٩- ان مسؤوليتنا هي في الحد من تفشي الكورونا وعدم الاستهتار بهذه التدابير.
بيروت في ٢٠٢٠/٥/١٠
امين السر
سعدالدين وسيم الخطيب