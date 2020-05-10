الحوت: عدد العائدين في المرحلة الثالثة هو نحو 11300

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اعلن المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أنّه تم نقل 5500 راكب في 40 رحلة في المرحلة الثانية من إعادة المغتربين.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ عدد العائدين في المرحلة الثالثة هو نحو 11300 والطائرات التي سيجري ركابها فحوص الـ PCR قبل الإقلاع سيجلسون بجانب بعضهم البعض، مشيرًا إلى أنّه كان من المفترض أن تتضمن المرحلة الثالثة 100 رحلة ولكن تقرر إلغاء 17 رحلة.

وتعليقًا على ما حصل على متن طائرة لندن، قال: “القوانين الأوروبية للسلامة واضحة لجهة التباعد الاجتماعي على متن الطائرة والكمامة هي الواجب القانوني الوحيد والمخالفة التي حصلت على طائرة لندن هي لمن خلع الكمامة”.

من جهة أخرى، أكّد الحوت أنّ شركة طيران الشرق الأوسط تدخّلت في أسماء الركاب بحالات معينة إنسانية بناء على طلبٍ من وزيري الصحة والأشغال، لافتًا إلى أنّ رئيس الحكومة حسان دياب يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين عودة المغتربين بطريقة آمنة.