خضوع 40 محاميا لفحوص PCR بإشراف نقابتهم

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خضع زهاء 40 محاميا لفحص الكورونا قبل ظهر اليوم، في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية، بالتنسيق مع نقابة محامي بيروت.

المحامون هم من الذين ترددوا خلال الأسبوع المنصرم الى المحكمة العسكرية لمتابعة ملفات موكليهم، فاتخذت النقابة قرارا بإخضاعهم لفحوص PCR بعد الإعلان عن إصابة 13 عسكريا من عديد الجنود التابعين للمحكمة العسكرية بفيروس الكورونا.

وطلبت النقابة من المحامين التزام إجراءات الوقاية الى حين صدور النتائج.

وسيخضع قضاة المحكمة العسكرية أيضا لفحص PCR، وكذلك العناصر ابتداء من يوم غد في المستشفى العسكري في بدارو.