إصابات عدّة... هكذا جاءت نتائج فحوص رحلات المرحلة الثانية من إعادة المغتربين

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أعلنت وزارة الصحة العامة النتائج التالية للفحوص التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثانية من إعادة المغتربين: "تسجيل 10 حالات مصابة بCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من موسكو.

تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من مينسك.

تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من الكويت، وسيعاد الفحص لحالتين كانتا على متن الرحلة نفسها.

تسجيل حالتين إيجابيتين على متن الرحلة التي وصلت من دوالا.

لم تسجل الرحلات التي وصلت من البحرين ودبي ولندن وأوكرانيا أية إصابات وأتت الفحوص كلها سلبية.

عليه، سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أية أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".