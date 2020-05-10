تصرف بلا مخ: مغترب واحد نقل العدوى الى ٢٣ شخصاً

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بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين، تكشّفت معطيات جديدة أظهرت سبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير يوم أمس، وفي التفاصيل، فإن أحد المُغتربين القادمين من نيجيريا وبعد أن تبيّن بأن فحص PCR الخاص به نتيجته سلبية، طُلب إليه بأن يلتزم الحجر الصحي لمدة 14 يوماً ريثما يتم التأكد من خلوّه من الفيروس بشكل كامل.

لكنه ذهب إلى قريته "جديدة القيْطع" في عكار، ولم يلتزم بالحجر الصحي وبدأ بمخالطة أهالي القرية الذين أتوْا لتهنئته بالسلامة فنقل العدوى إلى أكثر من 10 أشخاص من بينهم عسكري بالأمن العام من آل "عبد الرحمن" الذي نقل العدوى بدوره لإبنه العسكري بالجيش اللبناني، فقام بنقل العدوى هو الآخر لأكثر من 13 عنصراً ممن يخدمون بالمحكمة العسكرية.