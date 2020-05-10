عناوين الصحف ليوم الأحد 10 أيار 2020

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الديار: أصعب ظرف يمر حالياً والشعب اللبناني «يتعذب عذاباً مريراً»

لا سقف لارتفاع الدولار والسوق السوداء بديلة عن الصرافين الممتنعين عن العمل

الخطة الاقتصادية بانتظار السير نحو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤتمر «سيدر 1»



النهار: كورونا لبنان: نتائج إيجابية ومؤشرات سلبية والآتي أسوأ



الأنباء الكويتية: «الفيول» المغشوش وتهريب المازوت والطحين إلى سورية أحدث أوجه الفساد المتكشفة.. وقياديون في «المستقبل» يردون على بهاء الحريري

لبنان يفاوض «النقد الدولي» وتطورات تخلط الأوراق محلياً وإقليمياً

الشرق الأوسط: الحريري {يتفهّم ظروف} اللقاء بين عون وجنبلاط

«الشرق الأوسط» تنشر معلومات عن الجهات التي ساهمت في التحضير له