... الاهم الوصول الى تجويع جمهور حزب الله

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الديار: يعيش لبنان اصعب ظرف مر به منذ حرب السنتين، لكن الوضع المالي في حرب السنتين لم يكن كما هو الوضع حاليا، وقد ارتفعت الاسعار بشكل كبير جدا، ولاول مرة يشعر اللبنانيون بانهم يعيشون في الجوع الحقيقي والدولار لا سقف له، اذ يرتفع كل يوم 200 او 300 ليرة دون اي تدخل من المصرف المركزي غير القادر على صرف الاحتياط لديه، وفي ذات الوقت مطلوب من لبنان تغيير سياسته وفق معلومات اميركية المانية اوروبية، بأن على حزب الله قطع كل علاقاته بايران، وكذلك عدم العداء والتدخل في شؤون الخليج العربي، والاهم الوصول الى تجويع جمهور حزب الله وبالتالي بدء مفاوضات جديدة في وضع يكون فيه لبنان يعيش اصعب الظروف، لان اسرائىل تريد سحب صواريخ حزب الله من لبنان.