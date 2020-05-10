living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تلويح بـ«إقفال لبنان 48 ساعة» بعد ارتفاع الإصابات المحلية بالفيروس

10
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رفع تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في لبنان أمس، مستويات القلق من تجدد مسلسل ارتفاع الحالات المحلية، وهو ما دفع وزير الصحة، حمد حسن، إلى التلويح بتجديد الإجراءات المشددة، إذ قال إنه «إذا بقيت نتائج إصابات فيروس كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء إقفال البلد 48 ساعة».

 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 13 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كوفيد - 19» في البلاد إلى 809 حالات. وتنقسم الإصابات إلى 11 إصابة من المقيمين و2 من الوافدين، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات حتى الآن عند 26 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 234.

 

ويسيّر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام دوريات في مختلف المناطق بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

 

لكن السلطات اللبنانية خففت القيود على الحركة والنشاطات الاقتصادية، بدءاً من الأسبوع الماضي، قبل أن ترتفع أعداد المصابين مرة أخرى بفعل طائرات الوافدين التي تعود وعلى متنها أشخاص مصابون بالفيروس، إضافة إلى تنامي الأرقام المحلية، علما بأن 11 إصابة جديدة في صفوف غير الوافدين هو رقم كبير لم يُسجل دفعة واحدة منذ ثلاثة أسابيع.

 

وتحدثت معلومات صحافية عن إصابة 5 عسكريين بفيروس «كورونا»، إذ نقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر عسكرية تأكيدها أن أحد العسكريين الذي يخدم في سرية شرطة المحكمة العسكرية تبين أنه مصاب بالفيروس ونقل العدوى إلى عدد من زملائه العسكريين.

 

وقال وزير الصحة أمس إنه «إذا بقيت نتائج إصابات فيروس كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء إقفال البلد 48 ساعة». وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بـ«كورونا» قررت تخفيض عدد الرحلات في المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين العالقين في الخارج.

 

وترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أمس، اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين، وقيّم المجتمعون المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين، كما تم البحث في استئناف الرحلات والتحضيرات للمرحلة الثالثة التي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.

 

في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، عن تمديد فترة تلقي اتصالات العائلات الأشد عوزاً والتي تحتاج إلى مساعدة لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout