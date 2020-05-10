علوش لبهاء الحريري: كنا نتمنى لو شاركتنا يوما بقراءة الفاتحة على ضريح والدك

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... وليد جنبلاط الشهير بسعة رؤياه السياسية، تحدث في تغريدة أخيرة قائلا: ترعرت على فكرة القومية العربية والحلم العربي الكبير، والآن أقول بأننا سنترحم على سايكس بيكو.. «والتي وزعت المنطقة العربية بين فرنسا وبريطانيا منذ 100 سنة ونيف، ما يوحي بأننا أمام اتفاقية جديدة من توقيع ترامب - بوتين.

وتدلل المصادر على هذا المنحى بخلط الأوراق داخليا. ومن ذلك دخول بهاء الدين الحريري على خط العمل السياسي في لبنان من بوابة المنتديات الشعبية الثورية، حيث قال في بيان: «ان العودة بعد كورونا ستكون لمعالجة واقع الانهيار الذي خلفته جائحة بشرية من صنع منظومة الفساد والجشع».

وسارع قياديون في تيار المستقبل الى الرد على بهاء، ومنهم الدكتور مصطفى علوش الذي غرد قائلا: استاذ بهاء، من أين أتتك هذه الغيرة المفاجئة على لبنان الذي غبت عنه منذ اغتيال والدك، وكنا نتمنى لو شاركتنا يوما بقراءة الفاتحة على ضريحه!ودخل الوزير السابق وئام وهاب على الخط، لينوه بجدية بهاء الحريري، مشيرا الى ان سعد الحريري انتهى سياسيا بقرار كبير.