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بلدية الشويفات تعلن : إجراءات وقائية لمخالطين لمصاب وإغلاق محل لنجله!

9
MAY
2020
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أوضح المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات، في بيان، أنه "في اطار الخطة التي وضعتها خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، وبعد التبليغ عن إصابة شخص بالفيروس، وهو من سكان عرمون، ونجله يشغل محلا تجاريا في دوحة الشويفات، قرب جامع الأزهر، وحرصا على عدم تفشي الفيروس، توجهت الفرق المختصة إلى المحلة، وتم اتخاذ إجراءات وقائية لأشخاص مخالطين للمصاب، وهم من الموظفين في المحل، عبر الطلب إليهم بالإلتزام بالحجر المنزلي، تمهيدا لإجراء فحوصات PCR لهم. كما جرى إغلاق المحل بعد تعقيمه وتعقيم محيطه. كما طلب ممن تواصل واحتك بالمصاب حجر نفسه والإلتزام داخل بيته والتواصل مع البلدية لاجراء الفحوصات اللازمة".

وأكدت البلدية، في بيان مكتبها الإعلامي، أن خلية الأزمة "على جهوزية تامة ومتابعة دائمة لكل المستجدات الصحية، وأنها ستبقى العين الساهرة على صحة سكان المدينة وأبنائها، وتتابع حاليا الوافدين الى نطاقها من السفر، والمحجورين تبعا لأصول الحجر".

ونبهت إلى "خطورة المرحلة في ظل ظهور أعداد جديدة من الإصابات على صعيد الوطن، لا سيما بين الوافدين"، متمنية "على الجميع الالتزام بالإحتياطات والإجراءات الوقائية للمرحلة القادمة لتفادي أية مخاطر، حتى انتهاء حالة التعبئة العامة في لبنان".

وختمت مشددة على "ضرورة الرجوع إلى المراجع المختصة والموثوقة في تداول الأخبار، نظرا إلى دقة الوضع الراهن، ومنعا لإثارة القلق والهلع بين المواطنين".

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