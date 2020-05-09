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وزير الصحة من المصنع: في حال بقاء النتائج مرتفعة سأطلب اتخاذ قرار بإقفال البلد 48 ساعة

9
MAY
2020
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تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، نقطة المصنع الحدودية، بعد تقديم السفارة الصينية جهازا حراريا لتسهيل عمل الفرق الطبية عند هذه النقطة لجهة قياس درجات حرارة العابرين.

وشكر وزير الصحة الصين على هذه الهبة، ذاكرا ميزات هذا الجهاز من الناحيتين الصحية والأمنية، إذ انه "مجهز بجرس يحدث رنينا عند تسجيل ارتفاع في الحرارة او في حال وجود معدن، فيساعد في ضبط حركة المسافرين، وهذه ليست أول مبادرة من دولة الصين وهي تأتي من ضمن التعاون الوثيق بين الدولتين، وبيننا وبين السفير (وانغ كجيان) والشركات الصينية".


وقال ردا على سؤال: "على صعيد كورونا، قفز العدد اليوم إلى 11 إصابة، وكنت قد صرحت انه في حال بقاء العدد والنتائج مرتفعة، سأطلب من رئيس مجلس الوزراء والحكومة اتخاذ قرار بإقفال البلد 48 ساعة، لاستكمال أو إعادة اجراء فحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، وسنبني على الشيء مقتضاه. ونأمل من السفير الصيني تزويدنا بجهاز آخر على معبر العبودية لتسهيل عملنا، وبأجهزة للمراكز البحرية وغيرها".

ورأى انه "مع تخفيف اجراءت التعبئة العامة، يتطلب الوضع فرض الكمامة، وهي إلزامية ورادع أساسي لعدم انتشار الوباء، وبالتالي توفر الأمان بين الأشخاص، وهذا مطلوب بناء على توصيات وزارة الصحة العامة التي كانت قد طالبت بها".

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